Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 31 Mart Akşamında Sonuç Ne Olursa Olsun 2023 Yılını Cumhur İttifakı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 31 Mart Akşamında Sonuç Ne Olursa Olsun 2023 Yılını Cumhur İttifakı...

34 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakı ile kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakı ile kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:06 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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