MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 31 Mart Akşamında Sonuç Ne Olursa Olsun 2023 Yılını Cumhur İttifakı...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakı ile kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakı ile kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:06 Kaynak: AA
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