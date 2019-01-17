MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim Hedefimiz; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart'tan...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim hedefimiz; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart'tan güçlenerek çıkmasıdır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim hedefimiz; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart'tan güçlenerek çıkmasıdır. Zillet ittifakını bozguna uğratmak gayemizdir"
-"Bizim meselesimiz vatandır. Bu nedenle var gücümüzle çalışalım. Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur"
-"Halkın yanında olmak doğru tutumdur. Hakikatin yanında olmak doğrunun ta kendisidir"
- "Türkiye
artık zincirlerinden kurtulmuştur. AK Parti ile milli kaderimize yön verdik"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, İl Başkanları toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:58 Kaynak: İHA
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