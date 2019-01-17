Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim Hedefimiz; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart'tan...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim Hedefimiz; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart'tan...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim hedefimiz; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart'tan güçlenerek çıkmasıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim hedefimiz; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart'tan güçlenerek çıkmasıdır. Zillet ittifakını bozguna uğratmak gayemizdir"
-"Bizim meselesimiz vatandır. Bu nedenle var gücümüzle çalışalım. Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur"
-"Halkın yanında olmak doğru tutumdur. Hakikatin yanında olmak doğrunun ta kendisidir"
- "Türkiye artık zincirlerinden kurtulmuştur. AK Parti ile milli kaderimize yön verdik"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği YSK, Oy Sayımında Değişiklik Yaptı

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına MHP'li Yöneticiden Çözüm Önerisi: 'İstifa Etmem Gerekir mi' Diye YSK'ya Başvursun MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:21:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim Hedefimiz; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart'tan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]