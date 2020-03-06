MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir,... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir,... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir,...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir."

Devlet Bahçeli, Rusya, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:56 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir,... - Son Dakika
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