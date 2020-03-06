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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir,...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:56 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir."
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