MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bizim nüfus kütüğü Pensilvanya olanlarla yolumuz kesişmez" dedi.
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bizim nüfus kütüğü Pensilvanya olanlarla yolumuz kesişmez" dedi.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Bahçeli, "Bizim nüfus kütüğü Pensilvanya olanlarla yolumuz kesişmez" dedi. - ANKARA
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