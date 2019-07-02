Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bizim nüfus kütüğü Pensilvanya olanlarla yolumuz kesişmez" dedi.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bizim nüfus kütüğü Pensilvanya olanlarla yolumuz kesişmez" dedi.

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bizim nüfus kütüğü Pensilvanya olanlarla yolumuz kesişmez" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bizim nüfus kütüğü Pensilvanya olanlarla yolumuz kesişmez" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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