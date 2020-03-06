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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:50 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur."
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