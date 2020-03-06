MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur."

Devlet Bahçeli, Moskova, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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