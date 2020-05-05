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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri,...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının "Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart" ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının "Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart" ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir. CHP demokrasi hazımsızlarının kervanbaşıdır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:54 Kaynak: İHA
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