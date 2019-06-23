MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır"
MHP
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" - ANKARA
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