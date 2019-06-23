Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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