MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu konuda idam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir." - ANKARA

Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bu konuda idam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve... - Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı

Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok

Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı