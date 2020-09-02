MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu konuda idam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu konuda idam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu konuda idam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:00 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bu konuda idam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve... - Son Dakika
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