MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu Seçim Sonuçlarını 2014 Yılı ile Karşılaştırdığımızda Önemli Bir...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu seçim sonuçlarını 2014 yılı ile karşılaştırdığımızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim."
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Bu seçim sonuçlarını 2014 yılı ile karşılaştırdığımızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:36 Kaynak: AA
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