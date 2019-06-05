MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı,...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:46 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: "Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye
üzerinde kurulan kumpasları araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK
, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir."
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