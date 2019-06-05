Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı,...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı,...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir."
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:46 Kaynak: AA
MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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