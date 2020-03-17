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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara,...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:40 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur."
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