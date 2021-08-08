MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir- Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda acı ve ızdırap verici kayıplar vuku bulmuştur. Bu kapsamda 15 kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 14 kardeşimiz de yaralanmıştır. Bilanço çok ağırdır." - ANKARA