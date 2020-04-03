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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yad etmiştik. Fakat bu yılki manevi görevimizi korona virüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yad etmiştik. Fakat bu yılki manevi görevimizi korona virüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:06 Kaynak: İHA
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