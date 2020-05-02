Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 05:13 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı 15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi