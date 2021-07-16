MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cezaevinden çıkar çıkmaz 'nerede kalmıştık' diye soran Gergerlioğlu'nu heyecanla alkışlayanlar PKK'lı ve FETÖ'cü... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cezaevinden çıkar çıkmaz 'nerede kalmıştık' diye soran Gergerlioğlu'nu heyecanla alkışlayanlar PKK'lı ve FETÖ'cü alçaklardı. Kaldığı yer melanetin yeriydi, rezaletin iniydi, karanlığın meskeniydi. Artık oradan devam etmesinin önü de Anayasa Mahkemesi tarafından açılmıştır." - ANKARA