MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır." - ANKARA
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20.04.2020 22:27:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de... - Son Dakika