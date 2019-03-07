Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp Genel Başkanı 'Beka Sorunu Yok' Diyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp Genel Başkanı 'Beka Sorunu Yok' Diyor.

1 saat önce

IHAAW184219-SIY/07-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı 'beka sorunu yok' diyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
IHAAW184219-SIY/07-03-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı 'beka sorunu yok' diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir." 07.03.2019 18: 42: 19 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:47 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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