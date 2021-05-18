Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

18.05.2021 11:11
Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır." dedi.

Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarının kısıdı altında kutlanacağını hatırlattı.

19 Mayıs'ın, aynı zamanda tam bağımsızlığa giden sürecin ilk halkası olduğuna işaret eden Bahçeli, "19 Mayıs ruhu, milli onurun dirilişi, teslimiyetçi, tavizkar yönetimlere karşı milli devletin doğuşu; çağın stratejik dengelerini ve zayıflıklarını gözeten akıl, sağduyu ve vizyonun adıdır." diye konuştu.

Samsun'dan atılan ilk adımın, devletin yol haritası ve aziz milletin kahramanlık beratı olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü de nefesi de yetmeyecektir. Çünkü ilk adımın ruhu, maşeri vicdanda hala kor gibi durmaktadır. Gerekirse 102 yıl önceki adımı bir kez daha atarız, yeniden Kocatepe'ye karargah kurarız. Gerekirse Dumlupınar'a kadar aşkla koşar, namertlere kafa tutarız. Yetmezse soluğu İzmir'de alırız, önümüze kattığımız ne kadar hain, bölünmemizi bekleyen ne kadar şiddet ve şekavet yuvası varsa denize dökeriz. Dün yaptık, yine yaparız. Türk milletinin varlığını sonsuza kadar yaşatmaya ant içiyoruz."

Büyük Türk milletinin ve geleceğin teminatı gençlerin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Samsun'dan Ankara'ya uzanan tek bilek ve tek nefes olduğunu vurguladı.

Bahçeli, ilk adımın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kurucu kahramanları ve aziz şehitleri şükran, minnet ve rahmetle andı.

"Sonu ağır olacak hesap hatası..."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk milleti tanımını yeterince kapsayıcı bulmayıp, başka kimlik arayışlarının artış göstermesinin, bunun da özellikle zillet ittifakı eliyle hukuki ve siyasi bir karşılığa oturtulma çabasının, Türkiye'nin yıkımına açık çek olduğunu belirtti.

Bunun gerçekleşmesi halinde, toplum fertlerinin Türk milletine olan mensubiyet bağlarını kopartmadan korumak ve aynı geleceği, aynı coğrafyada, aynı devlet çatısı altında paylaşma arzusunu diri tutmanın imkansız olduğunu kaydeden Bahçeli, bu vahim durumun hayata geçmesi halinde ise ortada ne üniter devlet ne milli devlet ne Türk milleti kavramı ve birliği kalacağını, Cumhuriyetin kurucu değerler sisteminin bütünüyle ortadan kalkacağını söyledi.

Bahçeli, "Sonu ağır olacak hesap hatasına da hiç kimse düşmeye heves etmemelidir. CHP'yi, İP'i, ahlak ve vefasını siyaset pazarında açık artırıma çıkarmış devşirilmiş simaları, milli değerlerimiz konusunda bir kez daha dikkatle düşünmeye ve davranmaya davet etmek, taşıdığımız sorumluluğun gereğidir. Hastalıklı politikalarıyla Türkiye'nin sırtını yere getirmek için kuyruğa girenleri yarın çok geç olmadan, azami feraset ve ahlaki duyarlılıkla hareket etmeye çağırıyorum." dedi.

"CHP Genel Başkanı, HDP'nin adeta eş başkanlığına taliptir"

Büyük Türk milletinin, üzerine oynanan bütün oyunları, birlik ve dayanışma ruhunun, geleceğine sahip çıkma iradesinin bozup atacağına dair inançlarının tam olduğunu belirten Bahçeli, "CHP ve iş birlikçilerinin, bu tehlikeli yolda ilerlemekte ısrar ederlerse, bu sapmanın çok ağır olacak vebalini, tarih huzurunda taşımak ve bunun siyasi bedelini de göze almak durumunda kalacaklarını" ifade etti.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, HDP'yi siyasal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olarak ifade etmesinin, yalnızca akıl tutulması veya anlık bir gaflet haliyle tarif edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu'nun, terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını ileri sürmesi bir dil sürçmesi olarak da değerlendirilemez. CHP Genel Başkanı, HDP'nin adeta eş başkanlığına taliptir. Ahı gitmiş vahı kalmıştır. HDP'yle yatmış, PKK'yla uyanmıştır. Bu utanç, bu pespayelik, bu terör sevicilik Kılıçdaroğlu'nun alnına kazınmıştır. Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin arka bahçesi, Kandil'in ana kademesi, Türkiye düşmanlarının can suyudur." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP ile İP, HDP'nin acil servisine, ilk yardım çadırına dönüşmüştür"

"İP'in başkanının, HDP ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir ve aynı görme densizliği ise kılavuzu CHP olanın ne hallere düşeceğinin ayan beyan göstergesidir." görüşünü dile getiren Bahçeli, bu meczup değerlendirmenin, HDP'yi "Kürt siyasi hareketi" olarak tanımlama fesadının başka bir anlatımı olduğuna dikkati çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İP, siyasetini mağara deliklerinde aramaya başlamıştır. Aynı şahsın, HDP üzerinden Kürtlere hakaret edildiğini iddia etmesi ise hem ayıplı hem sakıncalı hem de bölücü bir dildir. Türk milleti, bu zillet diline müstahak değildir. İP'e oy veren kardeşlerim, bu zehirli dilden de ziyadesiyle muzdariptir. CHP ile İP, HDP'nin acil servisine, ilk yardım çadırına dönüşmüştür.

CHP'li Dursun Çiçek'in, 'Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'lilere bakanlık veririz' sözleri, bize göre malumun ilanı, karanlık maksadın kesin ilamıdır. Zillet ittifakının omurgası HDP'dir. HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır. HDP, PKK'nın ileri karakolu olarak siyasi hayattan tasfiyesi acil ve elzem olan bölücülük odağıdır. HDP'ye kıyak yapmak için ayağa düşmeyi göze alanları aziz milletimiz affetmeyecektir. Terörle mücadelenin kararlılıkla icra edildiği bir dönemde, HDP'ye destek çıkılması, PKK'nın kanlı emellerine onaydır, vatana ise kastetmektir. CHP'nin buna hakkı yoktur. İP'in böyle bir tercihi demokrasi adına bile olsa düşünülemeyecektir. Zulüm yapanla, zulme suskun kalan zalimdir.

Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağının 'mafya' olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı, bize kalırsa önce kendine bakmalı, irtibatlarını gözden geçirmelidir. Terör örgütüyle ittifak kuran bir partinin, mafyadan dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız, mafyadan da anlamayız. Cumhur İttifakı, cumhurla birliktedir. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle bezenmiştir. Çeteler CHP'nin yoldaşı, uyuşturucu baronları CHP'nin yandaşı, DHKP-C, PKK, FETÖ, CHP'nin fiili ortağıdır. Türkiye terörle mücadelede mesafe kaydettikçe CHP çılgına dönmektedir. İP'in ağzını bıçak açmazken, HDP şok üstüne şok yaşamaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'ye silah doğrultan caniler, bu cüretlerinin bedelini sonuna kadar ödeyeceklerdir. Nerede terörist varsa orası meşru hedefimizdir. Nerede hainler yuvalanmışsa orayı imha etmek kahramanlarımızın görevidir."

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının, zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla sürdürüldüğüne işaret eden Bahçeli, sığınaklar, barınaklar yok edilirken, sayıları 115'e ulaşan teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zilletin terör kadrosuna, her yerin ya dar ya da mezar edileceğini belirten Bahçeli, "Kahramanlığın mükafatı bağımsız ve onurlu bir gelecektir. Bu geleceği karartmaya CHP'nin ve yedeklerinin takati yetmeyecektir." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Halkların Demokratik Partisi, MHP Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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