Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp Genel Başkanı'na Ne Oluyor?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp Genel Başkanı'na Ne Oluyor?

42 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'na ne oluyor?

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'na ne oluyor? Türkiye'yi germeye, gürültü patırtı çıkarmaya niye kalkışıyor? Zafer hırsızlığıyla, sandık oyunlarıyla İstanbul'un veya Ankara'nın kaderine gölge düşürülemez." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:23 Kaynak: İHA

Ankara, MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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