MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp Genel Başkanı'na Ne Oluyor?
42 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'na ne oluyor?
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'na ne oluyor? Türkiye'yi germeye, gürültü patırtı çıkarmaya niye kalkışıyor? Zafer hırsızlığıyla, sandık oyunlarıyla İstanbul'un veya Ankara'nın kaderine gölge düşürülemez." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:23 Kaynak: İHA
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