MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp Genel Başkanı'na Ne Oluyor?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'na ne oluyor?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'na ne oluyor? Türkiye'yi germeye, gürültü patırtı çıkarmaya niye kalkışıyor? Zafer hırsızlığıyla, sandık oyunlarıyla İstanbul'un veya Ankara'nın kaderine gölge düşürülemez." - ANKARA

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