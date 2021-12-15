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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur"

15.12.2021 16:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ekonomideki konjoktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ekonomideki konjoktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur. Yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli yazılı açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada Genel Başkan Bahçeli, "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi esnasında özellikle zillet ittifakı partileri vasıtasıyla sahnelenen ilkesiz, iradesiz ve itibarsız görüntüler milletimizi derinden yaralamıştır. Bu süreçte CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer marjinal partiler arasındaki ilişki, irtibat ve ittifak ziyadesiyle billurlaşmış ve bilenmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı açıklamasını değerlendiren Genel Başkan Bahçeli, "Maalesef Türkiye aylardır, zillet ittifakının meçhul ve müphem "Cumhurbaşkanı adayı" üzerinde devam edegelen fuzuli tartışmalarla meşgul edilmektedir. Sivriltilmeye çalışılan sipariş isimler etrafında yoğunlaşan adaylık karmaşasının esasen taktik bir siyaset kurnazlığı olduğu da gözümüzden kaçmamaktır. Buna rağmen zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, CHP Genel Başkanı'nın iddia ve ifade ettiğinin aksine, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanlarının mezun olmadığı açıktır. Hala ve henüz zillet partilerinin sırtını yasladıkları efendilerinden bir aday işareti alamadıkları ortadadır. CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp iki de bir "İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım" dese de çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde fiilen ve hukuken Başbakanlık makamının bulunmadığını dile getiren Genel Başkan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu hem muhatabıyla alay etmekte, hem de dipsiz bir uçuruma itmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı olan militanlar hakkında İYİ Parti Başkanı'nın sessiz kalması ise bir başka rezalet, işlenen suça bir diğer ortaklıktır. CHP ile İYİ Parti'nin yabancı büyükelçilerle veda ziyareti bahanesiyle seriye bağlanan kuşkulu görüşme trafiği Türkiye'nin aleyhine tezahür eden dış tahkim ve desteğin bir bakıma tescili şeklinde ele alınmalıdır" diye konuştu.

"BU CEPHE FİTNEYLE BEZENMİŞ, ANTİ DEMOKRATİK VE FAŞİZAN EĞİLİMLERLE TEMELLENDİRİLMİŞTİR"

İşgal girişimiyle yapılamayan sürecin ekonomik saldırılarla, toplumsal hareketlenmelerle tamamlanmak istendiğini söyleyen Genel Başkan Bahçeli şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomik ve siyasi çöküş senaryosunu kaleme alanların, erken seçim dayatmasının gerekçelerini imal ve ikmal etmeyi amaçlayan iç ve dış çıkar gruplarının milli hassasiyetlerimize ve milletimizin hürriyet haklarına vahim bir cephe açtıkları vicdanı olan her insanımızın malumudur. Bu cephe fitneyle bezenmiş, anti demokratik ve faşizan eğilimlerle temellendirilmiştir. Türk milletinin bu oyuna düşmesi, dış bağlantılı bu anafora batması hayal mahsulü bir beklentidir. Yönetilemeyen bir Türkiye algısının yerleştirilmesinin köşe taşlarını döşemek için geceli gündüzlü nifak nöbetine girenler, Biden lobisinin ivmesiyle hedeflenen iktidar değişiminin bir an evvel sağlanacağına sabitlenmişlerdir. Bu vahim bir kumardır, bedeli de çok ağırdır. Joe Biden'in seçilmeden önce demokratik kanallardan Türkiye'de yönetimin el değiştirilmesi gerektiğini ifşa etmesi nihayetinde alçak bir siyasi ihale olarak zillet partileri tarafından benimsenmiştir."

"OHAL'DEN BAHSETMEK GAFİLLİKTİR, ŞUURSUZLUKTUR"

Genel Başkan Bahçeli, FETÖ, PKK, DEAŞ'la mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "İsveç hükümetinin YPG'ye 376 milyon dolar para yardımı sözü vermesi da uluslararası hukukun ihlali, iki ülke arasındaki diyalogların inkarı, insan haklarının imhası, terörizmin kanlı emellerine iğrenç bir ikramdır. Ayrıca ekonomideki konjoktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur. Yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur" açıklamasında bulundu.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur

CHP Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur' - Son Dakika


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