Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp Genel Başkanı'nın Yalan ve Kandırma Sicili Külliyatlı Hale Gelmiş,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp Genel Başkanı'nın Yalan ve Kandırma Sicili Külliyatlı Hale Gelmiş,...

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın yalan ve kandırma sicili külliyatlı hale gelmiş, korkunç boyutlara ulaşmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın yalan ve kandırma sicili külliyatlı hale gelmiş, korkunç boyutlara ulaşmıştır. Bu itibarla Türk milletine ve milliyetçi ülkücü harekete özür borcu olduğu ortadadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:12 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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