MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp Genel Başkanı'nın Yalan ve Kandırma Sicili Külliyatlı Hale Gelmiş,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın yalan ve kandırma sicili külliyatlı hale gelmiş, korkunç boyutlara ulaşmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın yalan ve kandırma sicili külliyatlı hale gelmiş, korkunç boyutlara ulaşmıştır. Bu itibarla Türk milletine ve milliyetçi ülkücü harekete özür borcu olduğu ortadadır."

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