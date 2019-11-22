Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el...
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Bir seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemiz mümkün değildir." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
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