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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Bir seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemiz mümkün değildir." - ANKARA
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