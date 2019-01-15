Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp'liler, Ysk'yi Tanımıyormuş. 'Seçmen Kütükleri Üzerinde Oynanıyor,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp'liler, Ysk'yi Tanımıyormuş. 'Seçmen Kütükleri Üzerinde Oynanıyor,...

18 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'liler, YSK'yi tanımıyormuş. 'Seçmen kütükleri üzerinde oynanıyor, oraya buraya seçmen kaydırılıyormuş. Hayali seçmenler oluşturuluyormuş.' CHP YSK'yi tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'liler, YSK'yi tanımıyormuş. 'Seçmen kütükleri üzerinde oynanıyor, oraya buraya seçmen kaydırılıyormuş. Hayali seçmenler oluşturuluyormuş.' CHP YSK'yi tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın. Yok eğer katılacaksa iddialarını çok acil ispatlasın. CHP yönetimi ya savcılığa suç duyusunda bulunsun ya da bu iddiaları YSK ihbar kabul edip harekete geçsin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:31 Kaynak: AA

Politika
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