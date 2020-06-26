MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir." - ANKARA
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26.06.2020 22:55:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle... - Son Dakika