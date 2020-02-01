MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır.

7 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir" dedi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
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