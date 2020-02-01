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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır.
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir" dedi. - ANKARA
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