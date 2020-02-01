MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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