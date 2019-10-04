Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve...

46 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır"

Devlet Bahçeli, Siyaset, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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