MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp'ye Oy Veren Kardeşlerime Sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nda Hayır...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım, Cumhur İttifakı'nda buluşalım."
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: " CHP
'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu
'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım, Cumhur İttifakı'nda buluşalım."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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