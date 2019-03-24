Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp'ye Oy Veren Kardeşlerime Sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nda Hayır...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp'ye Oy Veren Kardeşlerime Sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nda Hayır...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım, Cumhur İttifakı'nda buluşalım."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım, Cumhur İttifakı'nda buluşalım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:53 Kaynak: AA

MHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Güncel
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