Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında...
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında...

49 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:05 Kaynak: İHA
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