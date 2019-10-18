MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:05 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir." - ANKARA
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