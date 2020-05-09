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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Covid-19 yeni bir dünyanın kilitlerini açmış, yeni bir kavrayışın...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Covid-19 yeni bir dünyanın kilitlerini açmış, yeni bir kavrayışın temellerini atmıştır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Covid-19 yeni bir dünyanın kilitlerini açmış, yeni bir kavrayışın temellerini atmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 06:54 Kaynak: İHA
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