Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şirret niyetlerinin esiri olanlar ne derse desin, Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayakta; Türkiye, Türk milleti için, istiklal ve istikbal haklarımız için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza ediyor." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, dün MHP Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu'nun ortak toplantısını gerçekleştirdiklerini, Türkiye'yi yakından ilgilendiren iç ve dış gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını söyledi.

Toplantıda, ayrıca MHP'nin, gelecek süreçte yapacağı siyasi çalışmaları ve takip edeceği stratejileri ana hatlarıyla gözden geçirdiklerini dile getiren Bahçeli, "MHP sahadadır, kafadadır, kalptedir, milli kaderin taşıyıcı ve tahkim edici siyaset omurgasıdır. Taşıdığı sorumlulukların fevkinde onurlu bir mücadelenin tarafıdır." diye konuştu.

"Çıkarlarının değil ülkülerinin peşinde olduklarını" belirten Bahçeli, "MHP'nin siyaseti, Türk tarihinin selamı, Türk kültürünün seslenişi, Türk milletinin gıpta edilen seciyesidir. Siyaseti hizmet yarışı yerine hezimet rekabetine, zillet parkuruna dönüştürenler bizi anlayamaz. Anlasalar bile anlatmaya takatleri yetemez." dedi.

"Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara kulağımız tıkalı"

MHP'nin, bugüne kadar siyasette zamanlama yanlışına düşmediğini, millete rağmen bir siyaset tercihine heves etmediğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu itibarla ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler, vesayetçi mihraklar bize yabancı ve uzaktır. Hiç kuşkusuz milli ve demokratik ilkeler neyi gerektiriyorsa yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız odur. Bizim, kulislerin ateşinde kaynatılan dedikodu aşına karnımız toktur. Karanlık lobilerin telkinlerine, menfaat gruplarının tekliflerine kapımız sürgülüdür. Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara tamamıyla kulağımız tıkalı, gözümüz de gönlümüz de kapalıdır.

Şirret niyetlerinin esiri olanlar ne derse desin, Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır; Türkiye için, Türk milleti için, istiklal ve istikbal haklarımız için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza etmektedir. Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye ruhudur. Cumhur İttifakı, milli mücadele şuurudur. Cumhur İttifakı, felahı vatan ufkudur. Cumhur İttifakı, bizatihi Türk milletinin duruşudur. Bu duruş icazetli bir duruş değildir. Bu duruş ipotekli bir duruş da değildir. Bastığımız yer sağlam, baktığımız yer saadettir."

"Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı"

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Birlik şiiri"nin dizelerini okuyan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar bundan sonra da yollarda nal toplamaya devam edeceklerdir. Cumhur İttifakı camdan yapılmış vitrin süsü bir vazo değildir ki çatlasın, dağılsın. Türk milletinin ruh kökünden doğan erdemli bir ittifakın çatlaması değil, çekemeyenleri, Türkiye'nin önünü kesmek için faal halde olan mihrakları çatır çatır çatlatması doğaldır, olan da budur. Biz siyasetin çuvalı patlatmamak olduğunu söylemiştik. Aynı noktadayız, aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı'nın gıyabında polemik şantiyesi kuranların, yalan çarkı inşa edenlerin asıl gayesi Türkiye'nin tökezlemesi, iki gün sonra beşinci yıl dönümünü idrak edeceğimiz 15 Temmuz FETÖ işgal girişiminin rövanşının alınmasıdır. Çünkü beş yıldır uykuları kaçmıştır. Çünkü beş yıldır dirilen ve yükselen bir Türkiye gerçeği karşılarındadır.

Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı. Pazarlık usulüyle, koltuk sevdasıyla, para pul kaygısıyla vasat bulmadı. Cumhur İttifakı, dini kisveye bürünen FETÖ'cülere karşı meydanlarda, köprülerde, yol ağızlarında, havaalanlarında, caddelerde, sokaklarda, kısaca vatanın her karışında ya istiklal ya ölüm inancıyla teşekkül etti. 7 Ağustos Yenikapı kucaklaşmasıyla yol haritasını çizdi. Adam gibi adam olamayanlar bu gerçekleri asla kavrayamaz. Ahlaken bunalım geçirenler bu milli ve tarihi tutumu hayatta algılayamaz."

Mehmet Akif Ersoy'un, "Semerci ve eşekler şiiri"nin, "Adam mısın: Ebediyyen cihanda hürsün, gez. Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez. Adam değil misin, oğlum: Gönüllüsün semere. Küfür savurma boyun kestiğin semercilere." dizelerini hatırlatan Bahçeli, "Bizi hiç kimse yular takıp sürükleyemez. Bizi hiç kimse esaret altına alıp köle muamelesi yapamaz. Buna cüret edenlerin santim santim alınlarını karışlarız, heveslerini de kursaklarında bırakırız." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)