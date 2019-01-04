Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı Adaylarının Seçime Katıldığı Her Seçim Bölgesinde...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı Adaylarının Seçime Katıldığı Her Seçim Bölgesinde...

1 saat önce

IHAAW160809-SIY/04-01-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dahilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
IHAAW160809-SIY/04-01-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dahilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir" dedi. 04.01.2019 16: 08: 09 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Siyaset Tarihine Geçti! MHP Lideri Bahçeli, Başka Partiye Oy Verecek Son Dakika! Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin

İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:16:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı Adaylarının Seçime Katıldığı Her Seçim Bölgesinde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]