MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı Adaylarının Seçime Katıldığı Her Seçim Bölgesinde...
1 saat önce
IHAAW160809-SIY/04-01-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dahilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir" dedi.
IHAAW160809-SIY/04-01-2019
- MHP
Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dahilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir" dedi. 04.01.2019 16: 08: 09 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:14 Kaynak: İHA
Dünya Siyaset Tarihine Geçti! MHP Lideri Bahçeli, Başka Partiye Oy Verecek
Son Dakika! Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin
İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi
Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı