MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) Bu İttifak Sıradan Bir Birliktelik, Çıkar Merkezli...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:08 Kaynak: AA
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