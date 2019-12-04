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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması,...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim."
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim." - ANKARA
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