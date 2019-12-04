Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması,...
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması,... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması,...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Eylül, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık
Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası verildi Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü Başsavcılık'tan Demirtaş açıklaması: Sağlığıyla ilgili tehdit edici bir bulguya rastlanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:24:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]