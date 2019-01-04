Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın Mehabetini ve Meşruiyetini Gölgeleyecek Açıklama,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın Mehabetini ve Meşruiyetini Gölgeleyecek Açıklama,...

1 saat önce

IHAAW160605-SIY/04-01-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
IHAAW160605-SIY/04-01-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır. Cumhur İttifakı'nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliği olduğu unutulmayacaktır" dedi. 04.01.2019 16: 06: 05 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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