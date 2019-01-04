MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın Mehabetini ve Meşruiyetini Gölgeleyecek Açıklama,...
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IHAAW160605-SIY/04-01-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır.
IHAAW160605-SIY/04-01-2019
- MHP
Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır. Cumhur İttifakı'nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliği olduğu unutulmayacaktır" dedi. 04.01.2019 16: 06: 05 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:12 Kaynak: İHA
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