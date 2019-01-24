MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin Geleceğini Kuruyor.
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini kuruyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini kuruyor. Buna uygun karar ve hazırlık içerisinde olmalıyız. Hem 'belediye' hem de 'beka' diyor, tarihi ittifakımızı koruyoruz. İlle de bir tercih yapacak olursak on bin defa 'beka' diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:44 Kaynak: AA
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