MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakına Laf Sokanlar Boşuna Heves Etmesin, Nefes Tüketmesin,...
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IHAAW110301-SIY/15-01-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur ittifakına laf sokanlar boşuna heves etmesin, nefes tüketmesin, duruşumuzdan bir adım geri atmayacağız." 15.01.2019 11: 03: 01 TSI NNNN.
IHAAW110301-SIY/15-01-2019
- MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur ittifakına laf sokanlar boşuna heves etmesin, nefes tüketmesin, duruşumuzdan bir adım geri atmayacağız." 15.01.2019 11: 03: 01 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:08 Kaynak: İHA
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