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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

05.02.2022 16:51
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ilk gün çalışmalarının sonunda gazetecilere açıklamada bulundu. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenabıallah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra da kendilerini arayacağım inşallah. Geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim parti olarak." dedi.

Alınan bilgiye göre açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bahçeli, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu

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Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu - Son Dakika


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