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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin yaşaması için bizden fedakarlık...

7 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin yaşaması için bizden fedakarlık bekleniyorsa yapacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin yaşaması için bizden fedakarlık bekleniyorsa yapacağız" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı, Hükümet, MHP, Politika
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