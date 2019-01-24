MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İyice Yerleşip Kökleşmesi Hayat...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur. 1 Nisan
sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:32 Kaynak: AA
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