Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi.

23 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:01 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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