Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin kararıdır ve Türk...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin kararıdır ve Türk...

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin kararıdır ve Türk milleti son sözünü söylemiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin kararıdır ve Türk milleti son sözünü söylemiştir" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:16 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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