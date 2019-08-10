Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bayram mesajı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bayram mesajı

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Kurbanlarımızı keseceğiz ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bayram mesajı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Kurbanlarımızı keseceğiz ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı münasebetiyle sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. Bahçeli, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı'na vasıl olmanın, bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz. Kurban Bayramı Cenab-ı Allah'a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır. Bu vesileyle yapılacak Kurban ibadetinin kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum. Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Unutmayalım ki, küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir. Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır. Nerede yaşarsa yaşasın milletimizin her güzel evladının Kurban Bayramını kutluyorum. Ağır krizler altında umut ve huzur arayan gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık mücadelesi veren kardeşlerime en iyi dileklerimi sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Hac faraziyesini yerine getiren kardeşlerime gönül dolusu selamlarımı iletiyor, ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını temenni ediyorum. Gönüller bayram yerine dönsün, hasret ve ayrılıklar dilerim ki son bulsun, büyükler saygıyla hatırlansın, küçükler sevgiyle kucaklansın. Bayram canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir, sıkılı yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesidir. Rabbim'den niyazım her günümüzün bayram olması, her anımızın esenlik ve selametle perçinlemesidir."

"Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz" diyerek sözlerini sürdüren Bahçeli, "Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız. Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmelerini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kurban Bayramı, Devlet Bahçeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
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