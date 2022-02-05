Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (7)
ALİYEV'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' temennilerini iletti.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (7) - Son Dakika