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Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (7) - Son Dakika

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (7)

05.02.2022 17:31
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (7)

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (7)ALİYEV'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONUCumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (7)

ALİYEV'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' temennilerini iletti.

Haber: ANKARA,


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Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Emine Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (7) - Son Dakika


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