MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Gara'da 13 sivilin şehit edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Gara'da 13 sivilin şehit edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

14.02.2021 11:59
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Gara'da 13 sivilin şehit edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, "Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, "Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat'ta başlayan Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başarıyla icra edildiğini, kahraman Türk askerlerinin üslerine intikalinin emniyetle sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, komuta heyetini ve harekata katılan bütün kahraman askerleri yürekten kutladığını ifade eden Bahçeli, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK'nın sonu da göründü. PKK/ YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan 13 sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir. Şehit olan hem kahraman askerlerimize hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır, ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."

Devlet Bahçeli, Şehit, Terör, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Gara'da 13 sivilin şehit edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Tartışmaların odağındaki VAR sistemi için TFF'den net açıklama: UEFA'nın takdirini kazandı, kullanılmaya devam edecek İstanbul pazar sabahına karla uyandı! Peki kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Evine giren ayıları "Biz yiyemedik siz yiyin" diyerek dışarı çıkardı! Video sosyal medyada ses getirdi Yol çalışması nedeniyle sokak ortasında kalan türbeyi görenler başında durup dua ediyor Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaralandı Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı
Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak         
11:58
Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı         
11:19
Birlikte alkol aldığı arkadaşı, katili oldu! Cansız bedeni öldükten 40 gün sonra bulundu Birlikte alkol aldığı arkadaşı, katili oldu! Cansız bedeni öldükten 40 gün sonra bulundu         
10:45
Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı "Direk gibi" yorumu Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
10:38
Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'ndan "ödüllü" formül: Restoran ve kafeler ilk olarak vaka sayılarını azaltan illerde açılacak         
09:36
Bakan Akar kahreden haberi duyurdu: Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti Bakan Akar kahreden haberi duyurdu: Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti         
03:00
Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu         
20:27
Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi         
19:53
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu         
10:35
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 12:19:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Gara'da 13 sivilin şehit edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei