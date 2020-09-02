MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "idam cezası" açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu konuda idam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. - Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi idam cezası meraklısı değildir. Ne var ki korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi maksadıyla içinden geçtiğimiz süreçte başkaca bir yol ve seçenek olmadığı da nettir, nitekim alternatifsizdir."

(İHA)