MHP Genel Başkanı Bahçeli'den

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçtiğini anımsatan Bahçeli, ancak milli hafızalarda ilk günkü gibi canlı, bir o kadar da güncel ve gündem olduğunu belirtti.

Bu kutlu zaferin, aynı zamanda Türk tarihinin dönüm noktası, milletler ve medeniyetler mücadelesinin hesaplaşma vesilesi ve yüzleşme vetiresi olduğunu bildiren Bahçeli, "Çanakkale Deniz Zaferi bölgesel ve küresel gelişmelerin seyrini değiştirmekle kalmamış, dünya siyasetinin hem serencamını hem de akış sürecini temelden etkilemiştir. Türk milleti yalnızca vatan savunmakla, yalnızca varlığını muhafazayla yetinmemiş, emperyalizme hala çınlayan ve izleri çıkmayan ağır bir şamar indirmiştir." değerlendirmesinde bulundu .

Çanakkale'nin, kınalı kuzuların destanı, arkası ve sahibi Allah olan bir milletin can ve cesaret divanı olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Çanakkale henüz bıyığı yeni terleyen 15'indeki kahramanların diyarı, sırtına 215 okkalık mermiyi alıp adeta istiklali kaldıran Seyit Ali Onbaşıların didarıdır. Derin sulara döşediği mayınlarla batmaz, yenilmez, yıkılmaz denilen düşman gemilerini denizin dibine yollayan Tophaneli Yüzbaşı Hakkı'nın adıdır Çanakkale. Gelibolu Yarımadası'nda Ertuğrul Koyu'na çıkarma yapan binlerce sömürgeci askerin 67 neferiyle nefesini kesip sahilde rezil eden Ezineli Yahya Çavuş'un anısıdır Çanakkale.

Dönmeyi düşünmeyen, teslimi düşlemeyen, sancağı düşürmeyen 57. Alay'ın fazilet ve fedakarlık anıtıdır Çanakkale. Elbette Çanakkale için ne söylense yetersiz, nasıl bir yorum yapılsa eksik kalacaktır. Çanakkale Deniz Zaferi ve hitamında ortaya çıkan kara savaşları Türk milletinin mukadderat ve mukaddesatına olan sarsılmaz düşkünlüğünün açık seçik ifadesi, bedeli çok yüksek ispatıdır."

Milli Mücadele'nin temelinin, Çanakkale Deniz Zaferi ile kazıldığına dikkati çeken Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin harcının bu zaferle birlikte karıldığının altını çizdi.

Bahçeli, "Hiç kuşku yok ki, Çanakkale'de kudretini iman ve iradeden alan vatan sevgisi hasis, hain ve habis ellerde ölüm saçan çelik ve baruta diz çöktürmüştür. Milli birlik ve beraberlik Çanakkale'de devleşmiş, bunun neticesinde müstevli emeller, mütehakkim hedefler, müfsit ve müşrik sömürgeciler devrilip atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Deniz Zaferi yüksek bir ruhun, yüce bir ufkun pırıltılı mükafatı olduğunu belirten Bahçeli, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bugün bu ruha, bu ufka her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milleti ve bütün insanlık tehdit saçan küresel bir salgınla karşı karşıyadır. Zor günlerin içinden geçtiğimiz aşikardır. Nitekim Türkiye teyakkuza geçmiş, alarm zillerini çalmış, peş peşe isabetli tedbirleri alarak, zamanlama zafiyetine düşmemiştir. Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin, bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum. Bu süreçte, karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur. Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir."

"Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur"

"Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde birbirimize kenetlenerek, kurallara harfiyen uyarak, dayanışma ve yardımlaşma vakarını harekete geçirerek melanet virüse karşı aşılmaz bir cephe oluşturmamız başlıca dileğimdir. Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur. Nitekim Allah bes baki hevestir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hükümet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır. 105 yıl önce düşmanı def ettik, bugün de virüsü inşallah bertaraf edeceğiz. Olağanüstü nitelik taşıyan bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bütün tasarruf ve adımlarını destekliyor, aziz vatandaşlarımıza sükunet ve sabır temenni ediyorum.

Hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğine inanan bir milletin virüse boyun eğmesi, paniğe kapılması akla ve tarihi gerçeklere tamamıyla aykırıdır. Bilinmelidir ki, karşımızdaki zorluğu ele ele verip güç birliği yaparak, kucaklaşma ve kaynaşma haysiyetiyle Allah'ın izniyle atlatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimize, Çanakkale'de zalimlere direnen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, şanlı hatıralarını şükran ve saygıyla anıyorum.

Ayrıca koronavirüs tedavisi gören kardeşlerime acil şifalar temennisiyle birlikte, milletime, Türk-İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur, selamet niyaz ediyorum."