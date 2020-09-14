MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip, açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, insanlığa musallat olan yeni tip koronavirüs salgınının sınır tanımadığını, hiçbir ülkeyi takmadığını, herhangi bir engele de takılmadığını, yayıldıkça yayıldığını, ihmal ve tedbirsizliklerden etap etap istifade ederek insan bedenine tutunduğunu ve sonra da ağır sonuçlara neden olduğunu belirtti.

Dünyanın büyük bir felaketin yükünü kaldırmaya çalıştığını ifade eden Bahçeli, salgının önünü kesmek, virüsün bulaşıcılığını önlemek, hastalığı kalıcı ve köklü tedavi etmek için yoğun emek ve sarf edildiğini kaydetti.

Bahçeli, beklenen günlerin geleceğine, şifanın insanlıkla buluşacağına inandığını dile getirerek, "Karamsarlığa gerek yoktur. Bir kaşık suda fırtına koparmaya lüzum yoktur. Elbette hastalığı ciddiye almak lazımdır ancak salgına dikkat ettiğimiz kadar kötümserliğin salgınına karşı da uyanık olmak zorundayız. Yeter ki kurallara uyalım, yeter ki duyarlı olalım." değerlendirmesinde bulundu.

-"Dedikodu borsası kurmuşlar"

Maskesi kolunda gezen, sosyal mesafeyi askıya alan, temizlik şartlarını ihlal edenlerin başkalarının yaşama hakkını riske attıklarını görmek mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tavsiye edilen kurallara bilerek ve kasten uymadan toplum hayatına karışanlar insan sağlığını hiçe sayan vicdansızlardır. Eğlence merkezlerinde, gece kulüplerinde, düğünlerde, toplu taşıma vasıtalarında maske takmadan mesafe koymadan sorumsuzca hareket edenlerin virüsün bulaşmasına destek oldukları, insan ve toplum sağlığına kastetmeleri feci bir vebaldir."

Devlet Bahçeli, nefes alma hakkını gasp edenlerin suçlu olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip, açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır. Şu yarım aydınlara bakınız, her konunun uzmanı kesilen cahil uzmanlara lütfen dikkat ediniz. Bunlar ki virüs allamesi kesilmişler, televizyon ekranlarında adeta dedikodu borsası kurmuşlar. Gece gündüz Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini karalıyorlar. Ayıptır, yazıktır. Virüsü bilmezler, tıptan anlamazlar. Alakasız oldukları her konuda bilirkişiliğe kalkışırlar. Tek yaptıkları insanlarımızın moral seviyelerini aşağı çekmek, öldük, bittik, tükendik fitnesini rüzgar gibi estirmektir. Milletimiz bu kifayetsiz muhterislerden bıkmış usanmıştır.

Türkiye'nin Kovid-19'a yenilmesini, devlet ve toplum hayatının felç olmasını şifreli sözlerle temenni edenlerin alçak bir heves içinde oldukları aşikardır. Sağlık çalışanlarımızın azmini kırmak için kollarını sıvayanlar tedavisi imkansız ahlaksızlık hastalığına yakalanmışlardır."

-"Ne kadar şükran duysak azdır"

Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın muazzam bir dirayetle çalıştığını, doktorlar, hemşireler ve diğer tüm sağlık personelinin fedakarlıkla görevlerini ifa ettiğini kaydetti. Bahçeli, "Onlara ne kadar şükran duysak azdır. Her şeyin en iyisine layık oldukları tartışma götürmez bir gerçektir." paylaşımında bulundu.

Virüse teslim olunmayacağını, devlet ve hükümetin meseleyi çoktan kavrayarak musibeti bertaraf etmek amacıyla seferberlik ruhuyla çabaladığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Buna saygı duyup, destek vermek varken kötümserlik aşılamak iyi niyetli ve dürüst bir tavır değildir.

Ayrıca görevlerini üstün bir vatan sevgisiyle yapan polislerimize ve diğer bütün güvenlik güçlerimize hakarete yeltenenler de virüs kadar tehlikelidir. Hiç kimsenin zor şartlar altında vazife yapan kahramanlarımızı suçlamaya ve saldırmaya hakkı yoktur.

Her gün şehit verdiğimiz şu günlerde, devletimizin mücadele kararlılığını sorgulamak Türkiye düşmanlarını sevindirecektir. Bu vesileyle vatan ve millet için toprağa düşen aziz şehitlerimize, Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Her ne kadar virüse karşı CHP Genel Başkanı'nın dile getirdiği gibi parlak bir görüşümüz yoksa da maske-mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uymak önceliğimiz olmalıdır. Bu gecenin sonunda güzel bir günün bizi beklediğine inanalım, itimat edelim. Akif'in dediği gibi, 'Yeis haramdır, yeis küfürdür.' Önce tedbir, sonra da tevekkül diyelim. Kendi aklımızı kullanacak cesareti gösterip duanın gücüyle birbirimize kenetlenelim. Emin olunuz, başaracağız, bu korona günlerini geride bırakacağız."

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Türkiye, toplum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 20:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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