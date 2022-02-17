Üye Girişi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına 'suda indirim' talimatı - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına 'suda indirim' talimatı

17.02.2022 16:31
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına 'suda indirim' talimatı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'li belediye başkanlarına 'su fiyatlarında indirim yapılması' talimatı üzerine 229 belediye başkanına mesaj gönderdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'li belediye başkanlarına 'su fiyatlarında indirim yapılması' talimatı üzerine 229 belediye başkanına mesaj gönderdi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Bahçeli'nin MHP'li belediye başkanlarına 'su fiyatlarında indirim yapılması' hususundaki talimatlarıyla ilgili MHP'li 229 belediye başkanına mesaj gönderdi. Durmaz'ın belediye başkanlarına mesajı şöyle:

"Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

(İHA)

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Sadir Durmaz, su, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına 'suda indirim' talimatı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:21 Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:42:48. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına 'suda indirim' talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement