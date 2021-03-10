MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Miraç Kandili" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Miraç Kandili" paylaşımı Açıklaması

10.03.2021 20:25
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tuzaklara Miraç'la cevap vereceğiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tuzaklara Miraç'la cevap vereceğiz. Oyunlara Miraç'la direneceğiz. Dinler arası barış ve uyum diyenlere Tevhid ile karşı duracağız. Biz demiyoruz ki düşman olalım, yalnızca haklarımıza riayet edilsin, hakikatimize saygı duyulsun." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Miraç Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımında bulunan Bahçeli, "Yükseliş vardır, yükseliş vardır, kimi yükselir sürünerek, kimi yükselir süzülerek. Yükselmek için yürek gerekir. Yürek için iman gerekir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"İman için insan olmak, insan için de ahlak gerekir. Ulvi bir yükseliş kutlu bir diriliş ruhuna, kutsal bir inanç onuruna ihtiyaç duyar. Yükselmek zordur, tutunmak daha zordur. Öyle yüksekler vardır ki bazen akılla, bazen irfanla, bazen de ilimle dahi kavranamaz. Hakiki bir yükselişin sırrına erenler, sırrın da sırrına geçenler, hatta okyanusun içindeki damlayı değil de damlanın içindeki okyanusu görenlerdir. Mayası sağlam, manası engin, maksadı göz kamaştırıcı olan ihlaslı yükselişler nice manevi hikmet ve mucizeleri perde perde aralar. Görülmeyenler görülür, semaların ötesi gösterilir, ezeli bir sevda ebedi sevenle buluşur. Bu buluşma nur olur yağar, nimet olur akar. Günahkar bir bedenin tamahkar ve tavizkar bir bedeli olacaktır. Bu durumda olanlar için tesadüfi bir yükselişin mahut akıbeti sadece düşüş değil, ani ve acıklı bir çakılmadır. Müşrikler buna müstahaktır. Diliyle kalbi arasında duvar örülen münafıkların sonu da bu şekildedir."

Yükselişin ancak onu hak edenlerin mükafatı olduğunu belirten Bahçeli, paylaşımında alçak yerlerin de yükseğinin bulunduğunu ancak bu yüksekliğin çöldeki bir seraptan farklı olmadığına işaret etti.

Bahçeli, bu seraba kapılanların, yükseliyorum sanırken aşağıların da aşağısına doğru irtifa kaybettiklerini anlayamayacağını, algılayamayacağını vurguladı.

Miraç gecesi, muhteşem bir yükselişin, beşeri akılla izah edilemeyen manevi bir yolculuğun yaşandığına dikkati çeken Bahçeli, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya ihtişamlı bir seyahatle yükseldiğini hatırlattı.

"Müslümanların kanını kimler döktü"

Miracın sadakatin, vefanın, bağlanışın, ahlaklı bir duruşun gecesi olduğunun altını çizen Bahçeli, "Miraç, mümin kalplerin, Müslüman gönüllerin iftihar kutbu, irade kudretidir. Miraç, duadır, dilektir, şükürdür, Cenab-ı Allah'ın eşsiz bir lütfudur. Önemle vurgulamak isterim ki, şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Miraç ise nimeti vereni görmenin emsalsiz ikramıdır." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"İbrahimi dinler propagandası, ılımlı İslam safsatası, dinler arası diyalog masalı, İslamofobi salgını, biz kardeşiz girizgahıyla başlayıp yüce dinimize tuzak kurma hesapları bizim nazarımızda inanç haklarımıza kesif bir suikasttır. Diyorum ki, Allah indinde son din İslam'dır. Efendimiz, son Peygamberdir. Başkaca bir arayışa, bir yanda ayin düzenleyip diğer yanda İslam dünyasını istismar çabaları, sonu ve sonucu olmayan bir çıkmaz sokaktır. Madem kardeşiz, o zaman milyonlarca Müslümanın kanını kimler, neden ve nasıl döktüler? Tuzaklara Miraç'la cevap vereceğiz. Oyunlara Miraç'la direneceğiz. Dinler arası barış ve uyum diyenlere Tevhid ile karşı duracağız. Biz demiyoruz ki düşman olalım, yalnızca haklarımıza riayet edilsin, hakikatimize saygı duyulsun. Çok şey mi istiyoruz? Fazla şey mi bekliyoruz? Birliğin ve beraberliğin miracına sarılarak her daim akledeceğiz, sabredeceğiz, 'himaye edenimiz Allah'tır' diyeceğiz. İnandığımız sürece kazanacağız, kaybetmemiz için çırpınanları yenilgiyle tanıştıracağız. Bunu dün başardık, bugün de başaracağız."

Yüce Allah'tan, Miraç Kandili'ne idrak edilen bu mübarek gecede duaların kabulünü dileyen Bahçeli, paylaşımında, "Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Miraç Kandili'ni içtenlikle kutluyorum. Ey sevgililer sevgilisi, senin yolundayız, senin ahlakına talibiz. Nasip et Yarabbi." ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Miraç Kandili, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Miraç Kandili' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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