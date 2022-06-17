Bahçeli: "Çocuklarımızı karneyle değil, milli kadere, istikbale yapacağı katkıyla değerlendirelim" - Son Dakika
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Bahçeli: "Çocuklarımızı karneyle değil, milli kadere, istikbale yapacağı katkıyla değerlendirelim"

17.06.2022 18:00
Bahçeli: "Çocuklarımızı karneyle değil, milli kadere, istikbale yapacağı katkıyla değerlendirelim"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karnesinde zayıf not olan öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini belirterek ailelerine de, "Çocuklarımızı öncelikle karneyle değil, milli kaderimize, istikbaldeki kutlu varlığımıza yapacakları muhtemel ve müstesna...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karnesinde zayıf not olan öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini belirterek ailelerine de, "Çocuklarımızı öncelikle karneyle değil, milli kaderimize, istikbaldeki kutlu varlığımıza yapacakları muhtemel ve müstesna katkılarla değerlendirmeliyiz" mesajını verdi.

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri tebrik etti. Bahçeli, öğrencilere hem dinlenmeleri hem de kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Covid-19 salgının zorunlu hallerinden dolayı 1,5 yıl boyunca uzaktan yapılan, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren de yüz yüze aşamaya geçen eğitim ve öğretim hayatımızın 2021-2022 dönemi bugün tamamlanmış ve yaklaşık 18 milyon öğrencimiz karnelerini almışlardır. Ümitlerimizin hazinesi, yarınlarımızın güvencesi sevgili çocuklarımızı, muhterem anne ve babalarını, değerli öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin tatil boyunca hem dinlenmelerini hem de bol bol kitap okumalarını özellikle tavsiye ediyorum" notunu düştü.

Bahçeli'den 'Çocuklarımızı karneyle değil, milli kadere, istikbale yapacağı katkıyla değerlendirelim' vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajında karnesinde zayıf not olan öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini aktardı. Bahçeli, çocukların önce karneyle değil, milli kadere, istikbaldeki varlığa yapacakları katkılarla değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Karnede kırığı olan, bu nedenle mahzun ve mahcup bir yüz hattına gömülen evlatlarımız hiç dert etmesinler, hiç üzülmesinler. Çünkü bugünün zayıfı yarının zafer kapısı, bugünkü kırık yarının başarı kıvılcımıdır. Karneye bakarken, kabiliyet ve karakteri es geçmemek lazımdır. Şayet fırsat verilirse, şayet imkan tanınırsa, şayet önü açılırsa milletimizin her evladı muhteşem işlere imza atacaktır. Çocuklarımızı öncelikle karneyle değil, milli kaderimize, istikbaldeki kutlu varlığımıza yapacakları muhtemel ve müstesna katkılarla değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle karnelerini alarak tatili hak eden evlatlarımızı muhabbetle kucaklıyor, ailelerine ve öğretmenlerine selam ediyor, hürmetlerimi sunuyorum."

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

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Kaynak: İHA

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